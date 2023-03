Nazionale italiana sempre più ‘oriunda’: si propone anche Juan Jesus | FOTO (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Nazionale italiana è tornata in campo per le qualificazioni a EURO2024, appuntamento assolutamente da non fallire. Nelle prime due gare la squadra di Roberto Mancini ha conquistato tre punti dopo una vittoria e una sconfitta. L’Italia non potrà permettersi di fallire la qualificazione al prossimo Europeo, gli azzurri avranno bisogno almeno del secondo posto del girone per staccare il pass. Nelle ultime due partite si è messo in mostra Mateo Retegui, vera rivelazione della Nazionale italiana. Il calciatore del Tigre ha già realizzato due gol in due partite, il primo contro l’Inghilterra e il secondo contro Malta. Retegui è argentino ed è tornato alla ribalta l’argomento dei calciatori oriundi. Un altro giocatore ha deciso di proporsi a Mancini, si tratta del brasiliano Juan Jesus: “a ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Laè tornata in campo per le qualificazioni a EURO2024, appuntamento assolutamente da non fallire. Nelle prime due gare la squadra di Roberto Mancini ha conquistato tre punti dopo una vittoria e una sconfitta. L’Italia non potrà permettersi di fallire la qualificazione al prossimo Europeo, gli azzurri avranno bisogno almeno del secondo posto del girone per staccare il pass. Nelle ultime due partite si è messo in mostra Mateo Retegui, vera rivelazione della. Il calciatore del Tigre ha già realizzato due gol in due partite, il primo contro l’Inghilterra e il secondo contro Malta. Retegui è argentino ed è tornato alla ribalta l’argomento dei calciatori oriundi. Un altro giocatore ha deciso di proporsi a Mancini, si tratta del brasiliano: “a ...

