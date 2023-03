Navigli Milano: la metro più vicina (Di mercoledì 29 marzo 2023) Navigli a Milano è uno dei luoghi più caratteristici e affascinanti della città. Qui è possibile respirare l’atmosfera unica che contraddistingue questo quartiere, con i suoi canali, le sue antiche case e i suoi locali alla moda. Per raggiungere questa zona, la stazione della metropolitana più comoda è sicuramente Porta Genova, sulla Linea 2, la verde. Tuttavia, per coloro che desiderano un’alternativa, la fermata di Romolo, sempre sulla Linea 2, può rappresentare una valida soluzione. La fermata di Romolo si trova sulla stessa linea di Porta Genova, ma a una distanza leggermente maggiore dai Navigli. Tuttavia, è possibile raggiungere questa zona a piedi o in bicicletta, seguendo il percorso del Naviglio Pavese. In alternativa, per chi preferisce spostarsi con i mezzi pubblici, è possibile utilizzare ... Leggi su milano-notizie (Di mercoledì 29 marzo 2023)è uno dei luoghi più caratteristici e affascinanti della città. Qui è possibile respirare l’atmosfera unica che contraddistingue questo quartiere, con i suoi canali, le sue antiche case e i suoi locali alla moda. Per raggiungere questa zona, la stazione dellapolitana più comoda è sicuramente Porta Genova, sulla Linea 2, la verde. Tuttavia, per coloro che desiderano un’alternativa, la fermata di Romolo, sempre sulla Linea 2, può rappresentare una valida soluzione. La fermata di Romolo si trova sulla stessa linea di Porta Genova, ma a una distanza leggermente maggiore dai. Tuttavia, è possibile raggiungere questa zona a piedi o in bicicletta, seguendo il percorso delo Pavese. In alternativa, per chi preferisce spostarsi con i mezzi pubblici, è possibile utilizzare ...

