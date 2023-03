Nasce “Nessuno è Perfetto”, la nuova attività della casetta di vetro per i diversamente abili (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un periodo di chiusura riapre la casetta si vetro, sita al Parco di Nunno, con un progetto sociale importante che tende all’inclusione delle persone diversamente abili. “ Sono molto soddisfatto di presentare alla città questa iniziativa che da finalmente un’anima alla casetta di vetro ma, soprattutto dignità e opportunità alle persone diversamente abili. Qui dentro Nascerà “ Nessuno è Perfetto”, un Talent Cafè aperto alla collaborazione dei diversamente abili. Noi affideremo l’immobile ad una cooperativa, costituita da questi ragazzi talentuosi e, immagino dai loro genitori, affinchè possano attivarsi per realizzare un’azione che possa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un periodo di chiusura riapre lasi, sita al Parco di Nunno, con un progetto sociale importante che tende all’inclusione delle persone. “ Sono molto soddisfatto di presentare alla città questa iniziativa che da finalmente un’anima alladima, soprattutto dignità e opportunità alle persone. Qui dentrorà “”, un Talent Cafè aperto alla collaborazione dei. Noi affideremo l’immobile ad una cooperativa, costituita da questi ragazzi talentuosi e, immagino dai loro genitori, affinchè possano attivarsi per realizzare un’azione che possa ...

