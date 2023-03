Nasce la Fondazione “Mauro Ferrari e Famiglia” | un ente filantropico che avrà sede a Udine

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ex Presiddel Consiglio Europeo della Ricerca, attualmpreside amministratore delegato di BrYet Pharma di Houston nel Texas, consigliere d’amministrazione di Arrowhead Pharmaceutics nonchè professore di Scienze Farmaceutiche all’Università di Washington,è uno degli scienziati contemporanei più rilevanti al mondo. La sua attività professionale si concentra sulla ricerca e lo sviluppo di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Gianni Minà aveva pensato a tutto, 'voleva tutelare il suo immenso archivio video e audio, aveva oltre 100 ore di m… - Civetta46262114 : RT @Agenzia_Ansa: Gianni Minà aveva pensato a tutto, 'voleva tutelare il suo immenso archivio video e audio, aveva oltre 100 ore di materia… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Gianni Minà aveva pensato a tutto, 'voleva tutelare il suo immenso archivio video e audio, aveva oltre 100 ore di materia… - angelo_tino : RT @Agenzia_Ansa: Gianni Minà aveva pensato a tutto, 'voleva tutelare il suo immenso archivio video e audio, aveva oltre 100 ore di materia… - masbarberi : RT @Microbioma_it: Iniziativa promossa da Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite e Fondazione Pisana per la Scienza. https://t.co… -

... è stato curato in ogni dettaglio daPietà de' Turchini e si è avvalso del supporto ... Mozart ambientata nella Posillipo del Settecento "dalla volontà nostra e della Venerabile ...... Reale Mutua, Turismo Torino, in collaborazione con Università degli Studi di Torino,... ad esempio durante gli ATP Finals di Tennis o le Final Eight di Basket.' Il Festivalda un'idea ...Casa dello Spirito e delle Arti LaCasa dello Spirito e delle Artinel 2012 dall'incontro tra Marisa Baldoni e Arnoldo Mosca Mondadori, suoi fondatori. I protagonisti e il ...

Gianni Minà e il sogno di condividere l'archivio con i giovani - Tv Agenzia ANSA

La Fondazione Fedez ha annunciato di sostenere l’Associazione ... L’Associazione Andrea Tudisco OdV nasce nel 1997 in memoria del piccolo Andrea, un bambino vivace e socievole, a cui era stata ...Tutto nasce nel 2020, quando lo Scott Trust ... gruppo di ricercatori indipendenti un’inchiesta sul legame tra le persone che furono a capo della fondazione e del finanziamento del giornale nel 1821 e ...