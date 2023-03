Nasce il comitato per i Lep ideato da Calderoli. Al Sud dico: occhio al portafogli (Di mercoledì 29 marzo 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo E così è nato il comitato per i Lep inventato da Roberto Calderoli e che già nell’acronimo indica una precisa volontà: Clep, come radice di cleptomani. Un buon auspicio per una legge sospettata di togliere a chi ha poco e dare a chi ha tanto. Né può rassicurare il track record di Calderoli, autore del Porcellum; legge elettorale che ci ha inguaiato non poco, salvo essere dichiarata incostituzionale a ‘tempo di record’ dalla Corte nel 2014, ma solo dopo aver votato con quella legge nel 2006, 2008 e 2013. A capo dei Clep(tomani) c’è Sabino Cassese, quello della costituzione à la carte dove i Dpcm erano un obbrobrio con Giuseppe Conte e una necessità con Mario Draghi. Poi, Giuliano Amato già illuminato autore del pasticcio della riforma del titolo V; Ignazio Visco – che ovviamente avrà molto tempo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo E così è nato ilper i Lep inventato da Robertoe che già nell’acronimo indica una precisa volontà: Clep, come radice di cleptomani. Un buon auspicio per una legge sospettata di togliere a chi ha poco e dare a chi ha tanto. Né può rassicurare il track record di, autore del Porcellum; legge elettorale che ci ha inguaiato non poco, salvo essere dichiarata incostituzionale a ‘tempo di record’ dalla Corte nel 2014, ma solo dopo aver votato con quella legge nel 2006, 2008 e 2013. A capo dei Clep(tomani) c’è Sabino Cassese, quello della costituzione à la carte dove i Dpcm erano un obbrobrio con Giuseppe Conte e una necessità con Mario Draghi. Poi, Giuliano Amato già illuminato autore del pasticcio della riforma del titolo V; Ignazio Visco – che ovviamente avrà molto tempo per ...

