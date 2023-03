Napoli | Spalletti devolve la somma di denaro del “Premio Bearzot” all’associazione di don Merola

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il tecnico delLucianoha trascorso il pomeriggio visitando le strutture e le sale dedicate all’attività ludico-sportiva della Fondazione di Don Luigi“A Voce d”e Creature”. L’associazione, che si occupa di progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane, sta molto a cuore a, tanto dare ladiricevuta per il “”. Una volta sul campo di calcetto, l’allenatore azzurro è stato accolto da centinaia di bambini ed ha firmato autografi, oltre a scattare foto con i presenti. “Se aiutate i bambini che hanno bisogno del vostro aiuto, diventerete una squadra fortissima come quella del” ha detto, che poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Totti elogia Spalletti: 'Grande allenatore, non mi aspettavo questo Napoli' #Totti #Spalletti #Roma #Napoli - DAZN_IT : Spalletti = Alessandro Magno ?? Napoli = Un grande gruppo ?? Ma che clima c’è nello spogliatoio azzurro? ?? Culture:… - sscalcionapoli1 : Impallomeni: “Napoli? Il lavoro di Spalletti è stato eccezionale” - sscalcionapoli1 : Napoli, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha devoluto i soldi del Premio Bearzot alla fondazione di Don Luigi… - CorSport : ?? 'Chi non salta juventino è!' La risposta a sorpresa di #Spalletti #Napoli #Juventus #SerieA #CorrieredelloSport… -

...del tricolore da parte della squadra dista creando non poche inquietudini nella altre città campane. Soprattutto a Salerno . La tifoseria granata sente moltissimo la rivalità con il,...Lucianoha mantenuto la promessa. L'allenatore delha ricevuto il Premio Bearzot e aveva deciso di devolvere in beneficenza l'assegno da 5mila euro alla Fondazione di Don Luigi Merola "A Voce ..., che ha devoluto alla Associazione la somma di denaro percepita per il "Premio Bearzot", ... diventerete una squadra fortissima come quella del". Don Merola ha poi regalato una t - ...

Spalletti ha tutti i meriti per quello che sta succedendo, come li aveva Rinus Michels ai miei tempi: ha creato un gruppo unito, compatto. Il Napoli è una squadra, vedi il Napoli e dici: ecco il gioco ...Spalletti, che ha devoluto alla Associazione la somma di denaro ... diventerete una squadra fortissima come quella del Napoli”. Don Merola ha poi regalato una t-shirt azzurra con il nome ...