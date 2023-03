Napoli | report allenamento 29 marzo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da una partita a campo ridotto. Successivamente la squadra ha svolto lavoro di forza ed esercitazione tecnico tattica. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Fonte articolo e foto: www.ssc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

