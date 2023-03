Napoli, Raspadori lavora in gruppo. Lozano e Zielinski rientrano dalle nazionali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prosegue la preparazione del Napoli in vista del match casalingo di domenica sera, alle 20.45 al Maradona, contro il Milan. Dopo l’attivazione muscolare, la squadra ha svolto una partita a campo ridotto. Successivamente il gruppo si è sottoposto ad un lavoro di forza e ad esercitazioni tecnico-tattiche. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Personalizzato in campo per Demme e Bereszynski, mentre Lozano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prosegue la preparazione delin vista del match casalingo di domenica sera, alle 20.45 al Maradona, contro il Milan. Dopo l’attivazione muscolare, la squadra ha svolto una partita a campo ridotto. Successivamente ilsi è sottoposto ad un lavoro di forza e ad esercitazioni tecnico-tattiche.ha svolto quasi tutta la seduta in. Personalizzato in campo per Demme e Bereszynski, mentresono rientrati dagli impegni con le rispettive. SportFace.

