Napoli prepara la festa scudetto: nuovo murale al Pallonetto di Santa Lucia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn enorme tricolore contrassegnato dal numero 3 su sfondo azzurro è il murale che ricopre quasi per intero la facciata di un edificio che sorge in vico Solitaria, nel cuore del caratteristico Pallonetto di Santa Lucia a Napoli. È l’ultima rappresentazione artistica – sono di oggi i ritocchi finali – di quella che ormai è una gara tra i vari quartieri del capoluogo partenopeo nell’inscenare scenografie a effetto per celebrare l’annunciata vittoria dello scudetto da parte degli uomini di Spalletti. Il murale – un 6×6 – celebra uno storico ultrà della zona, detto ‘il Barone’, e sorge dove in occasione del primo scudetto vinto dagli azzurri fu prodotto analogo dipinto. Nel murale trova posto il Vesuvio, il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn enorme tricolore contrassegnato dal numero 3 su sfondo azzurro è ilche ricopre quasi per intero la facciata di un edificio che sorge in vico Solitaria, nel cuore del caratteristicodi. È l’ultima rappresentazione artistica – sono di oggi i ritocchi finali – di quella che ormai è una gara tra i vari quartieri del capoluogo partenopeo nell’inscenare scenografie a effetto per celebrare l’annunciata vittoria delloda parte degli uomini di Spalletti. Il– un 6×6 – celebra uno storico ultrà della zona, detto ‘il Barone’, e sorge dove in occasione del primovinto dagli azzurri fu prodotto analogo dipinto. Neltrova posto il Vesuvio, il ...

