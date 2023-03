Napoli, Osimhen corteggiato dal Bayern Monaco: l’offerta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Victor Osimhen è sicuramente uno dei giocatori in Italia più apprezzati e corteggiati nel resto d’Europa. Aurelio De Laurentiis, infatti, sta valutando attentamente cosa fare con il nigeriano. TuttoSport ha analizzato attentamente ciò che potrebbe accadere al protagonista del Napoli. Il Bayern Monaco su Osimhen Secondo quando riportato dal quotidiano sportivo, il Bayern Monaco sarebbe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Victorè sicuramente uno dei giocatori in Italia più apprezzati e corteggiati nel resto d’Europa. Aurelio De Laurentiis, infatti, sta valutando attentamente cosa fare con il nigeriano. TuttoSport ha analizzato attentamente ciò che potrebbe accadere al protagonista del. IlsuSecondo quando riportato dal quotidiano sportivo, ilsarebbe L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo averci mostrato in diverse occasioni la sua passione per il Napoli, Drake ha lanciato un’edizione speciale del… - CB_Ignoranza : L’amore ai tempi del Napoli di Kvara e Osi ?? [?? FB: Ultimi Romantici] #Napoli #Kvaratskhelia #Osimhen - ZZiliani : Sarebbe bellissimo se #Osimhen e #Kvara restassero anche l’anno prossimo. Ma se per Osimhen arrivasse (ed è possibi… - MGBasolu : RT @AntonelloAng: Il Napoli trema : Chiné chiederà gli atti del falso in bilancio per il caso Osimhen.L'operazione Osimhen è più che 'sospe… - glmdj : @daico84 @TheLaughingGno1 @Gianluc31446838 informati e poi ritorna. parlare del niente con qualcuno informato non t… -