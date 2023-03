Napoli-Milan, Raspadori tornerà nella lista dei convocati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Secondo il Corriere dello Sport Giacomo Raspadori potrebbe tornare tra i convocati del Napoli per la sfida contro il Milan. Il Corriere dello Sport si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Secondo il Corriere dello Sport Giacomopotrebbe tornare tra idelper la sfida contro il. Il Corriere dello Sport si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - DiMarzio : #Milan, #Pioli pensa a un ritorno alla difesa a 4 contro il #Napoli: la probabile formazione - marifcinter : Futuro #DeZerbi, le quote degli analisti #SNAI #Tottenham 3.50 #Inter 7.50 #Roma 7.50 #Chelsea 10.00 #Juventus 10… - sportli26181512 : Arbitri Serie A: Rapuano per Napoli-Milan. Rocchi non ferma né Chiffi, né Mazzoleni, erano arbitro e var di Inter-J… - sportli26181512 : Serie A, Napoli-Milan: arbitra Rapuano: L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale per il big match del 2 aprile… -