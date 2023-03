Napoli-Milan, Pioli: “Loro fortissimi, ma ce la giocheremo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si dà per vinto l’allenatore, nonostante le difficoltà, che conforta i suoi tifosi e la sua squadra con queste parole determinate. Il Milan, infatti, dovrà affrontare il 2 Aprile il temutissimo Napoli di Luciano Spalletti nel prossimo turno di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona. In merito a questa sfida che appare più come una ripida montagna da scalare, Stefano Pioli si esprime chiaramente: vuole comunque provare a conquistare la vittoria. Milan, Stefano Pioli @livephotosport Lanciando apertamente la sfida, l’allenatore della squadra rossonera afferma ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli è fortissimo, ma ce la giocheremo”. Essendo stato descritto come uomo riflessivo ed autocritico dal presidente della società Scaroni, l’allenatore del ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si dà per vinto l’allenatore, nonostante le difficoltà, che conforta i suoi tifosi e la sua squadra con queste parole determinate. Il, infatti, dovrà affrontare il 2 Aprile il temutissimodi Luciano Spalletti nel prossimo turno di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona. In merito a questa sfida che appare più come una ripida montagna da scalare, Stefanosi esprime chiaramente: vuole comunque provare a conquistare la vittoria., Stefano@livephotosport Lanciando apertamente la sfida, l’allenatore della squadra rossonera afferma ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Ilè fortissimo, ma ce la”. Essendo stato descritto come uomo riflessivo ed autocritico dal presidente della società Scaroni, l’allenatore del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini. - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - napolipiucom : Napoli-Milan solo con la fidelity card: come averla in pochissimo tempo #FidelityCardNapoli #NapoliMilan… - blockbuster453 : RT @mimmopesce1: Grossa polemica ieri sera . Cessione di Melegnan e Oscimen... @QSVS_Official #Milan #Napoli #questoeilchelcio #goulamm… -