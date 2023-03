Napoli-Milan di Champions League, i gruppi organizzati tornano al Maradona? La decisione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si avvicina l’appuntamento in Champions League tra Napoli e Milan che darà accesso alle semifinali della massima competizione europea. Nelle scorse ore il club azzurro ha messo in vendita i biglietti per la gara di ritorno al Maradona: le prime 48 ore di vendita sono riservate agli abbonati, dopodiché potranno acquistare il tagliando tutti i possessori della Fidelity Card azzurra. E proprio sulla Tessera del Tifoso, da sempre motivo di discordia tra società e tifo organizzato, nasce il problema che sta attanagliando lo stadio Maradona negli ultimi tempo: un impianto senz’anima, o almeno senza quello più infuocata del tifo partenopeo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, è pressoché certa l’assenza degli Ultras durante il match di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si avvicina l’appuntamento intrache darà accesso alle semifinali della massima competizione europea. Nelle scorse ore il club azzurro ha messo in vendita i biglietti per la gara di ritorno al: le prime 48 ore di vendita sono riservate agli abbonati, dopodiché potranno acquistare il tagliando tutti i possessori della Fidelity Card azzurra. E proprio sulla Tessera del Tifoso, da sempre motivo di discordia tra società e tifo organizzato, nasce il problema che sta attanagliando lo stadionegli ultimi tempo: un impianto senz’anima, o almeno senza quello più infuocata del tifo partenopeo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, è pressoché certa l’assenza degli Ultras durante il match di ...

