Napoli-Milan | designato l’arbitro del match | chi fischierà al Maradona

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 2 aprile. Arbitro Napoli Milan in campionato Per la gara del Maradona tra Napoli e Milan di domenica sera è stato scelto l'arbitro Rapuano, che in campionato ha già diretto gli azzurri due volte: entrambe nei successi contro il Sassuolo. Napoli – Milan Domenica h. 20.45RAPUANOGIALLATINI – PERROTTIIV: DOVERIVAR: DI PAOLOAVAR: LA PENNA Arbitri Serie A Tutte le designazioni della 28esima giornata di Serie A CREMONESE – ATALANTA Sabato 01/04 h. 15.00MARINELLISCATRAGLI – LAUDATOIV: MIELE G.VAR: NASCAAVAR: LONGO S. INTER – FIORENTINA Sabato 01/04 h. ...

