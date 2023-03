Napoli, Kim ha capito l'errore e ha chiesto scusa: cosa è successo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Momento difficile per Kim min - jae emerso in Nazionale. Ha fatto notizia una sua dichiarazione di sfuggita ai media locali dopo la sconfitta della Corea del Sud in amichevole contro l'Uruguay: "Sono ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Momento difficile per Kim min - jae emerso in Nazionale. Ha fatto notizia una sua dichiarazione di sfuggita ai media locali dopo la sconfitta della Corea del Sud in amichevole contro l'Uruguay: "Sono ...

