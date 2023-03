Napoli | Kim chiarisce | Le mie parole sono state fraintese | mi dispiace se ho ferito qualcuno

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Kim Min-Jae, difensore dele della Corea del Sud, sul proprio profilo Instagram, ha chiarito dopo le sue dichiarazioni al termine della gara giocata ieri contro l'Uruguay, queste le sue: "Mise le miehanno, matravisate.un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione".

