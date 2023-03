Napoli e Kim a lavoro per il futuro: possibile novità sulla clausola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una delle sorprese più belle di questo Napoli così straordinario è senza dubbio il difensore Kim Min-Jae, acquistato per sostituire il partente Koulibaly, è divenuto con il tempo una certezza per questa squadra. Da subito il calciatore si è integrato perfettamente nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti divenendo una pedina imprescindibile sia in fase di non possesso che in fase di costruzione. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2025, è attenzionato da molti top club europei dopo le grandissime prestazioni fornite in questa stagione. Kim, Napoli (Foto Imago) Napoli-Kim, nodo clausola: le ultime Pertanto, la società partenopea sta cercando di muoversi in anticipo con l’obiettivo di rivedere l’attuale clausola presente nel contratto del giocatore. Infatti, come ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una delle sorprese più belle di questocosì straordinario è senza dubbio il difensore Kim Min-Jae, acquistato per sostituire il partente Koulibaly, è divenuto con il tempo una certezza per questa squadra. Da subito il calciatore si è integrato perfettamente nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti divenendo una pedina imprescindibile sia in fase di non possesso che in fase di costruzione. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2025, è attenzionato da molti top club europei dopo le grandissime prestazioni fornite in questa stagione. Kim,(Foto Imago)-Kim, nodo: le ultime Pertanto, la società partenopea sta cercando di muoversi in anticipo con l’obiettivo di rivedere l’attualepresente nel contratto del giocatore. Infatti, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : Contratto #Kim, il #Napoli lavora all’eliminazione della clausola: i dettagli – Sky - infoitsport : Chiariello: “Manchester United fortissimo su Kim, perché dovrebbe restare a Napoli?” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Di Marzio: 'Kim? Il Napoli lavora ad un nuovo contratto per eliminarne la clausola' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Di Marzio: 'Kim? Il Napoli lavora ad un nuovo contratto per eliminarne la clausola' - rep_napoli : Napoli, scoppia il caso Kim in Corea: 'Esausto per la Nazionale, voglio concentrarmi sul Napoli'. Poi fa marcia ind… -