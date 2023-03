Napoli, dalla Francia: rinnovo fino al 2028 per Kvaratskhelia con aumento dell’ingaggio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Napoli ha tutte le intenzioni di blindare il suo gioiello Kvicha Kvaratskhelia, con il quale si tratta già di un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. Secondo quanto riporta il portale francese ‘Foot mercato’, il club partenopeo sta offrendo al talentuoso georgiano un prolungamento di una stagione, quindi fino al 2028. L’ingaggio salirebbe dal milione attuale ai 2,5 milioni di euro e si arriverebbe anche 4 considerando i bonus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilha tutte le intenzioni di blindare il suo gioiello Kvicha, con il quale si tratta già di uncon adeguamento. Secondo quanto riporta il portale francese ‘Foot mercato’, il club partenopeo sta offrendo al talentuoso georgiano un prolungamento di una stagione, quindial. L’ingaggio salirebbe dal milione attuale ai 2,5 milioni di euro e si arriverebbe anche 4 considerando i bonus. SportFace.

