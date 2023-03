Napoli | buone notizie | Raspadori tornerà a disposizione per Napoli-Milan

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalvo sorprese, Giacomoper la prossima sfida contro il, la prima delle tre in programma in sedici giorni tra campionato e Champions. L’attaccante ex Sassuolo dovrebbe così rispettare la tabella di marcia, che prevedeva il suo rientro dopo la sosta per le Nazionali. Il centravanti ha azzurro ha potuto lavorare intensamente nel corso della scorsa settimana, dovendo saltare anche il doppio impegno dell’Italia di Mancini. Dopo i miglioramenti dei giorni scorsi, nella seduta odierna di allenamento, a Castel Volturnoha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Gruppo che ha svolto una partita a campo ridotto dopo una una iniziale fase di attivazione. Successivamente la squadra ha svolto lavoro di forza ed esercitazione tecnico ...

Cosa puoi dirci di Kvaratskhelia rispetto a come gioca col...'Asto benissimo, voglio restare e non ho nessuna fretta per il rinnovo' , ha detto ai ...notizie per Raspadori e Demme, che hanno lavorato parzialmente in gruppo e sono recuperabili per ...

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center ... ha svolto lavoro di forza ed esercitazione tecnico tattica. Dall'infermeria arrivano buone notizie in vista del Milan, Raspadori ha ...