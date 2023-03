Napoli, arrivano le ultime su quattro giocatori (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il giornalista Ciro Venerato riporta le ultime su quattro giocatori del Napoli ai microfoni di “1 Station Radio” Il giornalista RAI Ciro Venerato è intervenuto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il giornalista Ciro Venerato riporta lesudelai microfoni di “1 Station Radio” Il giornalista RAI Ciro Venerato è intervenuto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Zaccheroni, arrivano buone notizie sulle condizioni di salute - rizza_francesco : @boni_castellane @ellyesse Perché, sul Napoli campione d’Italia ha già detto qualcosa? E sulle rondini che non arri… - SalvatoreSamp : RT @CB_Ignoranza: Siamo ancora a marzo ed arrivano già le prime indiscrezioni per il prossimo calciomercato. Sarà una lunga estate per i n… - Emma09256999 : RT @Favollo2: Complimenti al minístero dell'interno per aver permesso a migliaia di tifosi tedeschi senza biglietto di venire indisturbati… - IoCercoDiMe : La storia mi ha colpito ?? Mi rivolgo ai napoletani ma anche ai molti che arrivano a Napoli in visita. Andate da Al… -