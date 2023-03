Napoli | anche Meret con la maschera Dottor Ruggiero | “Problemi visibilità? Vi spiego”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Alexindosserà unaprotettiva per il volto in occasione della sfida trae Milan match di Serie A. Una protezione per il viso che dovrà essere indossata per circa “quaranta giorni spiega” ilche a Radio Goal ha detto: “Questi sono i tempi indicativi, ma saranno poi il professor Tartaro ed ilCanonico a decide se prolungare o anticipare i tempi. Poi sequesta attiva super poteri, toccherà indossarla sempre (ride riferendosi a quella di Osimhen ndr)”.sulla nuovaperaggiunge: “Abbiamo realizzato lain tempi record, appena dopo l’infortunio con il Torino e prima di partire per la Nazionale. Abbiamo già ricevuto dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - 3BMeteo : ? Forte scossa di #terremoto nella notte al Sud, epicentro in #Molise ma ben avvertita in diverse regioni; ecco tut… - putino : Campobasso, avvertita scossa di terremoto di magnitudo preliminare 4.6-5. Percepito chiaramente anche a Napoli. - LazioCronaca : Il gol di Ciro in Lazio-Napoli, partita dei 120 anni. Sono anni che non posso andare allo stadio con mio padre, so… - cubillius : @FBiasin Voglio vincere la quarta ?? meno forti di Milan Napoli Benfica non le troveremo mai più! (vale anche per loro ovviamente) -

Il match più interessante è certamente quello del Maradona:- Milan, primo atto di un trittico che vedrà le due formazioni sfidarsinei quarti di Champions. In questo articolo man mano ...Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l'ho mai data per scontata,... Il difensore delaveva detto di sentirsi 'esausto' e di 'voler pensare solo al club e non alla ...In questa classifica solo ilè davanti con 1879 minuti giocati dai propri tesserat i (una ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo,il quotidiano digitale La Gazzetta ...

"A questo punto vengo anche io!", un calciatore del Napoli si propone all'Italia di Mancini Corriere dello Sport

I tifosi del Milan non deludono mai e anche in questa occasione ... Sud è pronta a regalare un'altra grandissima coreografia in vista dell'andata tra Milan e Napoli che si giocherà a San Siro il ...Che non solo hanno scavato una distanza incolmabile dal Napoli ma adesso mettono a rischio anche il piazzamento tra le prime quattro. E da questo punto di vista, la critica di un grande ex come ...