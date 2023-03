Mystic River, come finisce il film? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mystic River finisce con Sean (Kevin Bacon) che dice a Jimmy (Sean Penn) che il fratello sordomuto di Brendan e il suo amico John hanno confessato di aver ucciso Katie come parte di uno scherzo finito male. Sean chiede a Jimmy se ha visto Dave (Tim Robbins), che è ricercato per essere interrogato sull’omicidio di un noto pedofilo. Jimmy non risponde e ringrazia Sean per aver trovato gli assassini di Katie. Dopo aver trovato la pistola del padre scomparsa, Brendan affronta il fratello minore e il suo amico John O’Shea sull’omicidio di Katie. Brendan picchia i due ragazzi, cercando di fargli ammettere che siano colpevoli: è allora che John estrae la pistola di Ray e punta verso Brendan. Sean e Whitey, avendo ormai collegato i due ragazzi all’omicidio, sopraggiungono e disarmano e arrestano John e Ray. Sean si riunisce a ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 29 marzo 2023)con Sean (Kevin Bacon) che dice a Jimmy (Sean Penn) che il fratello sordomuto di Brendan e il suo amico John hanno confessato di aver ucciso Katieparte di uno scherzo finito male. Sean chiede a Jimmy se ha visto Dave (Tim Robbins), che è ricercato per essere interrogato sull’omicidio di un noto pedofilo. Jimmy non risponde e ringrazia Sean per aver trovato gli assassini di Katie. Dopo aver trovato la pistola del padre scomparsa, Brendan affronta il fratello minore e il suo amico John O’Shea sull’omicidio di Katie. Brendan picchia i due ragazzi, cercando di fargli ammettere che siano colpevoli: è allora che John estrae la pistola di Ray e punta verso Brendan. Sean e Whitey, avendo ormai collegato i due ragazzi all’omicidio, sopraggiungono e disarmano e arrestano John e Ray. Sean si riunisce a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberiElitari : @TheSimpaSimpo @Luke2375 Su Clint non ci intendiamo, come attore mi piace nei Dirty Harry (Callaghan) e nei western… - gherbitz : @TheSimpaSimpo Ti segnalo stasera su Iris (22) un film bellissimo, se non l'hai visto consiglio vivamente: 'Mystic river'. - cheticonsiglio : 29.03.2023 (22) iris - mystic river (2003) - 21:00 ?? (23) rai5 - art night (serie) - 21:15 (34) cine34 - io c'è (2… - SarettaMandis86 : Questa sera alle 21:10 su #Iris ?????????????????????? 'Mystic River' #piccoliconsiglicinematografici… - bar_aligar : @Mystic_River_72 Bastante ?????? -