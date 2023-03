(Di mercoledì 29 marzo 2023) Primo in classifica disulla salsaDorgeris Alvarez ft. Alexander Abreu, sul podio anche Michael Chacon e Berna Jam ft Angel Boy Nella classifica didedicata allatrionfa il brano “El corazón no miente” che vede la collaborazione tra Dorgeris Alvarez (figlia della leggenda dellaAdalberto Alvarez) e Alexander Abreu. I due grandi artisti cubani hanno realizzato una salsa romantica composta da Dogeris e dal figlio Kevin Perez Alvarez mentre gli arrangiamenti sono a cura di Dhayane Rivera Lazaga. Nel video ufficiale disponibile dal 2 febbraio vengono ritratti all’interno della sala di registrazione. Restiamo nel filone romantico con Michael Chacon che propone il suo singolo “La Chica De los Ojos Cafés“. ...

Musica cubana famosa, canzoni hits top 10 di marzo 2023 L'Opinionista

