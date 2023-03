Municipio XIV traffico | Acquafredda | atto di importanza straordinaria

(Di mercoledì 29 marzo 2023) – Approvata – lo fa sapere tramite un comunicato il consigliere Pino– a grande maggioranza dal Consiglio delXIV la Risoluzione sulla fluidificazione dela Monte Mario Via Trionfale da uscita Galleria Giovanni XXIII a Via dei Monfortani. Per il Consigliere Pino, primo firmatario, “si tratta di undi unadiretto al recupero di tempi e al miglioramento della qualità della vita di tutti. Una Risoluzione che sollecita interventi mirati e immediati per sciogliere uno dei principali nodi di congestione della mobilità dell’interoXIV contro l’illegalità in fdiin una strada che dovrebbe essere di grande viabilità e tale ...

Una condotta negligente che ora costa a 8 funzionari del XIII e del, e a tre ispettori della Asl , una condanna a risarcire gli enti di appartenenza con circa 40mila euro. L'hanno ...... sempre in tema di nuove costruzioni c'è una buona notizia anche per Selva Candida, quartiere a cavallo tra il XIII e il: 'E' un quadrante che non ha scuole superiori - commenta Daniele ...... medico e biologo di altissimo livello e lavorò a lungo a Parigi al servizio del Re Sole, Luigi. Nell'ex convento oggi sede delsi visitano l'Osservatorio Astronomico e il Planetario , ...

Un nodo fondamentale per il collegamento e la gestione della maggior parte del traffico del Municipio XIV. Passa di li infatti chi va verso Monte Mario alto, l’ospedale San Filippo Neri, Ottavia e ...Dossi, semafori intelligenti ed autovelox. Così il Municipio XIV vuole mettere in sicurezza via Esperia Sperani, la grande arteria di Ottavia che collega via Camilla Ravera e la parte delle residenze ...