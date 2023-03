Mourinho resta alla Roma fino al 2024: i dettagli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mourinho resterà alla Roma fino alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2024: è questa la decisione presa dall’allenatore portoghese. Nel momento più delicato della stagione, lo Special One ha deciso di continuare in giallorosso, respingendo le proposte che il mercato offre e offrirà nei prossime mesi. Paris Saint-Germain e Newcastle United hanno mostrato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)resteràscadenza del contratto, fissata al 30 giugno: è questa la decisione presa dall’allenatore portoghese. Nel momento più delicato della stagione, lo Special One ha deciso di continuare in giallorosso, respingendo le proposte che il mercato offre e offrirà nei prossime mesi. Paris Saint-Germain e Newcastle United hanno mostrato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i d… - CorSport : ???? La decisione di #Mourinho Resta alla #AsRoma I dettagli ?? #Roma #CorrieredelloSport - Clauzinho3 : Se fosse per voi cosa scegliereste? ?? Pillola blu: La Roma vince l'#EuropaLeague e si qualifica in Champions ma Mo… - romaforever_it : Mourinho ha deciso: resta alla Roma! - Micio_Theo : RT @Riccardo_ASR27: IL MIO CAZZO DI ALLENATORE RESTA FINO AL 2024 SEMPLICEMENTE JOSÈ MOURINHO ??? -