Mourinho prende una decisione sul suo futuro alla Roma (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 29/03/2023 ore 14:15 CEST Secondo ‘Corriere dello Sport’, il tecnico portoghese avrebbe deciso di restare alla Roma fino alla prossima estate Rispetterà il contratto con la squadra giallorossa fino al 30 giugno 2024 José Mourinho continuerà ad essere l’allenatore della Roma la prossima stagione. Il tecnico portoghese completerà la sua seconda stagione da allenatore della squadra Romana e aggiungerà una terza campagna fino all’adempimento del suo contratto nel giugno 2024, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’. Potrebbe continuare ad essere legato al club se rinnova per un altro anno o giù di lì. ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 29/03/2023 ore 14:15 CEST Secondo ‘Corriere dello Sport’, il tecnico portoghese avrebbe deciso di restarefinoprossima estate Rispetterà il contratto con la squadra giallorossa fino al 30 giugno 2024 Josécontinuerà ad essere l’allenatore dellala prossima stagione. Il tecnico portoghese completerà la sua seconda stagione da allenatore della squadrana e aggiungerà una terza campagna fino all’adempimento del suo contratto nel giugno 2024, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’. Potrebbe continuare ad essere legato al club se rinnova per un altro anno o giù di lì. ...

