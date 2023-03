Mourinho ha deciso: resta alla Roma! (Di mercoledì 29 marzo 2023) ESCLUSIVA - José Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta - trascorsa quasi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 marzo 2023) ESCLUSIVA - Joséhadi rispettare il contratto con la Roma finoscadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta - trascorsa quasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i d… - sostenibile_2 : RT @AliprandiJacopo: ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i dett… - ASR_Goalmania : RT @AliprandiJacopo: ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i dett… - Chiara101087 : RT @AliprandiJacopo: ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i dett… - elbamb : RT @AliprandiJacopo: ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i dett… -

Mourinho ha deciso: resta alla Roma! ESCLUSIVA - José Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta - trascorsa quasi interamente a Londra - , ... Inter, operazione Argentina: obiettivi Dybala e Retegui ... la preferenza di Inzaghi, il poco spazio nel monte ingaggi, i dubbi sulla tenuta fisica dell'ex juventino e il pressing di Mourinho - , l'Inter ha deciso di muoversi diversamente, ma Dybala rimane ... Rivoluzione Juventus: 'Accordo con Zidane, Vlahovic in uscita' ' Vlahovic in uscita dalla Juventus ', ha dichiarato l'intervistato, ' la società ha deciso di ... Infine c'è la Roma che chiuderà i suoi rapporti con Mourinho e potrebbe prendere proprio Conte al suo ... ESCLUSIVA - Joséhadi rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta - trascorsa quasi interamente a Londra - , ...... la preferenza di Inzaghi, il poco spazio nel monte ingaggi, i dubbi sulla tenuta fisica dell'ex juventino e il pressing di- , l'Inter hadi muoversi diversamente, ma Dybala rimane ...' Vlahovic in uscita dalla Juventus ', ha dichiarato l'intervistato, ' la società hadi ... Infine c'è la Roma che chiuderà i suoi rapporti cone potrebbe prendere proprio Conte al suo ... Mourinho ha deciso: resta alla Roma! Corriere dello Sport Mourinho ha deciso: resta alla Roma! ESCLUSIVA - José Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta - trascorsa quasi ... Allarme Roma, quattro tegole per Mourinho: difesa da rifare Lo 'Special One' dovrà riassemblare completamente la linea difensiva a tre nel prossimo incontro di campionato con la Sampdoria ... ESCLUSIVA - José Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta - trascorsa quasi ...Lo 'Special One' dovrà riassemblare completamente la linea difensiva a tre nel prossimo incontro di campionato con la Sampdoria ...