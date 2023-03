Motoslitta nel torrente a Cervinia | gravi tre passeggeri

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Sonole condizioni di tre delle quattro persone rimaste ferite questa mattina in un incidente a bordo di una. Due donne, di 27 e 29 anni, sono ricoverate in prognosi ...

Stavano andando al lavoro quando, per cause al vaglio della polizia, hanno perso il controllo dellafinendotorrente Marmore, nei pressi del campetto. Hanno fatto un volo di oltre tre ...Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente che ha fatto perdere il controllo del mezzo a quattro persone a bordo di unatorrente Marmore . Si tratta più precisamente di due uomini e due donne, dipendenti di un locale che si trovacomprensorio sciistico di Cervinia (Valtournenche). L'incidente è ...Quattro persone, due uomini e due donne, sono rimaste ferite in un incidente ina Breuil - Cervinia. Il mezzo, per cause da accertare, è finitotorrente Marmore, in fondo alle piste da sci, nella zona del campetto Crétaz. Hanno riportato dei traumi e sono stati ...

Motoslitta nel Marmore, in 3 in rianimazione RaiNews

