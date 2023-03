Motomondiale: Penalità Marquez slittata ad Austin, Honda fa ricorso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo spagnolo avrebbe dovuto scontarla in Argentina ma non ci sarà ROMA - La Repsol Honda ha annunciato di voler fare ricorso contro la decisione della FIM di spostare al Gran Premio delle Americhe di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo spagnolo avrebbe dovuto scontarla in Argentina ma non ci sarà ROMA - La Repsolha annunciato di voler farecontro la decisione della FIM di spostare al Gran Premio delle Americhe di ...

Motomondiale: Penalità Marquez slittata ad Austin, Honda fa ricorso Il Cabroncito avrebbe dovuto scontare la penalità nel fine settimana in Argentina ma l'operazione subita alla mano destra lo ha costretto a rinunciare alla tappa sul circuito di Termas de Rio Hondo ... Alpine al jolly Melbourne: Gasly e Ocon vogliono svoltare - FormulaPassion ... il numero 31 ha dovuto fare i conti con ben tre penalità in una sola gara a Sakhir, fatto che ha ... cinque volte iridato nel motomondiale - credo che sarà un'esperienza fantastica correre in casa ... Marquez troppo aggressivo: ecco che cosa chiede il team di Oliveira Marc Marquez sconterà la penalità del Double Long Lap nella prima "gara di MotoGP in cui potrà partecipare" ovvero ad Austin (Gp delle Americhe il 16 aprile). Il pilota della Honda era stato sanzionato per l'incidente che ha ...