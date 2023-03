MotoGP, penalità Marc Marquez: ecco quando la sconterà (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pesante punizione inflitta a Marc Marquez, ecco quando dovrà scontare in pista le malefatte di Portimao, è ufficiale! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un avvio di mondiale con il botto, e no, non in senso figurato purtroppo. Marc Marquez è tornato a colpire e la troppa foga gli ha giocato un brutto scherzo, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pesante punizione inflitta adovrà scontare in pista le malefatte di Portimao, è ufficiale! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un avvio di mondiale con il botto, e no, non in senso figurato purtroppo.è tornato a colpire e la troppa foga gli ha giocato un brutto scherzo, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #MotoGP: #Honda non ci sta e presenta appello contro la rettifica della sanzione a #Marquez - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #MarcMarquez #Motorionline La casa di Tokio non ci sta e fa appello contro la modifica temporale d… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #MarcMarquez #Motorionline La casa di Tokio non ci sta e fa appello contro la modifica temporal… - AnaCama_5544 : @_trixiedixie_ Non me ne intendo di MotoGP ma mi sembra una cosa fuori dal mondo dare la penalità ad uno e ad un al… - RobiRobipit : RT @Canta237: La decisione del #MotoGP Stewards Panel di modificare deliberatamente la penalità a #Marquez è grave per più aspetti sportivi… -

Motomondiale: Penalità Marquez slittata ad Austin, Honda fa ricorso Il Cabroncito avrebbe dovuto scontare la penalità nel fine settimana in Argentina ma l'operazione ... Alla luce di questo il FIM MotoGP Stewards Panel ha deciso che lo spagnolo sconterà la sanzione ad ... MotoGP, Repsol Honda: 'Ricorso sulla sanzione della Fim a Marquez' ...che la modifica della penalità consistesse in un cambiamento dei criteri su quando la penalità ... non è in linea con l'attuale regolamento della Fim per il Campionato del Mondo MotoGp'. E ancora: 'Per ... Long Lap Penalty: cos'è e cosa non dice il regolamento - FormulaPassion.it Da notare che nel regolamento in materia di penalità in griglia si specifica che sono da scontare ' alla prossima gara ' o 'al prossimo evento' a cui parteciperà il pilota, cosa non esplicitata nel ... Il Cabroncito avrebbe dovuto scontare lanel fine settimana in Argentina ma l'operazione ... Alla luce di questo il FIMStewards Panel ha deciso che lo spagnolo sconterà la sanzione ad ......che la modifica dellaconsistesse in un cambiamento dei criteri su quando la... non è in linea con l'attuale regolamento della Fim per il Campionato del Mondo'. E ancora: 'Per ...Da notare che nel regolamento in materia diin griglia si specifica che sono da scontare ' alla prossima gara ' o 'al prossimo evento' a cui parteciperà il pilota, cosa non esplicitata nel ... MotoGP, Marquez sconterà la penalità (doppio long lap penalty) in Texas Sky Sport