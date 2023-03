MotoGP: Honda HRC presenta ricorso contro la penalità a Marc Marquez (Di mercoledì 29 marzo 2023) Superato il primo week-end di gare per il Mondiale di MotoGP, tiene ancora banco la penalità afflitta a Marc Marquez nel corso del Gran Premio del Portogallo, dove l’iberico ha steso al termine del terzo giro Miguel Oliveira. In un primo momento il doppio long lap era stato assegnato per la prossima gara, il GP d’Argentina, dove lo spagnolo non sarà presente visti i problemi fisici. Successivamente un ulteriore cambiamento: penalità valida per il prossimo GP nel quale Marquez sarà presente. Oggi è arrivato il ricorso della Honda HRC: “Repsol Honda considera il cambio di criteri di quando la penalità deve essere scontata, non in linea con il regolamento attuale. Repsol Honda ha fatto appello agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Superato il primo week-end di gare per il Mondiale di, tiene ancora banco laafflitta anel corso del Gran Premio del Portogallo, dove l’iberico ha steso al termine del terzo giro Miguel Oliveira. In un primo momento il doppio long lap era stato assegnato per la prossima gara, il GP d’Argentina, dove lo spagnolo non sarà presente visti i problemi fisici. Successivamente un ulteriore cambiamento:valida per il prossimo GP nel qualesarà presente. Oggi è arrivato ildellaHRC: “Repsolconsidera il cambio di criteri di quando ladeve essere scontata, non in linea con il regolamento attuale. Repsolha fatto appello agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : Gino Rea nel paddock ed ai box del #PortugueseGP ???? #MotoGP ??? riabbracciando il team Gresini (per il quale corse i… - sportli26181512 : MotoGP, la Honda sulla penalità a Marquez: 'Appello per estinguerla in Argentina': Dopo l’incidente di Portimao e l… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP, appello della Honda contro la modifica della penalità a Marc Marquez - susydigennaro : RT @napolimagazine: MotoGP, appello della Honda contro la modifica della penalità a Marc Marquez - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP, appello della Honda contro la modifica della penalità a Marc Marquez -