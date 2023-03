MotoGP, Francesco Bagnaia: “In Portogallo tutto perfetto, speriamo che anche in Argentina sia così” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Doppia vittoria, tra Sprint e gara classica, ed un inizio di Mondiale di MotoGP super per Francesco Bagnaia. Il campione del mondo vuol confermare il titolo e vuol subito bissare il successo ottenuto in terra lusitana nella prossima tappa, quella in Argentina. Le sue parole dal Sudamerica: “Nel GP della scorsa settimana è stato tutto perfetto e spero che anche qui in Argentina accada lo stesso. Rispetto a Portimão, dove avevamo fatto i test qualche settimana prima della gara, qui dovremo iniziare il nostro lavoro da zero, perciò sarà importante sfruttare bene ogni sessione”. E ancora: “In ogni caso sono ottimista: il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione”. Poi l’auspicio per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Doppia vittoria, tra Sprint e gara classica, ed un inizio di Mondiale disuper per. Il campione del mondo vuol confermare il titolo e vuol subito bissare il successo ottenuto in terra lusitana nella prossima tappa, quella in. Le sue parole dal Sudamerica: “Nel GP della scorsa settimana è statoe spero chequi inaccada lo stesso. Rispetto a Portimão, dove avevamo fatto i test qualche settimana prima della gara, qui dovremo iniziare il nostro lavoro da zero, perciò sarà importante sfruttare bene ogni sessione”. E ancora: “In ogni caso sono ottimista: il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione”. Poi l’auspicio per ...

