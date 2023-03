Moto: Argentina, Bagnaia 'feeling con la Ducati è incredibile' (Di mercoledì 29 marzo 2023) A meno di sette giorni dal GP del Portogallo Francesco Bagnaia e il Ducati Lenovo Team sono arrivati in Argentina per affrontare il secondo appuntamento della stagione MotoGP. Alla gara in programma ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) A meno di sette giorni dal GP del Portogallo Francescoe ilLenovo Team sono arrivati inper affrontare il secondo appuntamento della stagioneGP. Alla gara in programma ...

Penalità Marquez, Honda annuncia ricorso: "Nostri diritti violati" Gli steward della FIM avevano ritenuto di sanzionare lo spagnolo con un doppio long lap penalty, specificatamente per il GP di Argentina. Per Marquez, però, si è reso necessario un intervento alla ... Moto: Argentina, Bagnaia 'feeling con la Ducati è incredibile' "Nel GP della scorsa settimana è stato tutto perfetto e spero che anche qui in Argentina accada lo ... In ogni caso sono ottimista: il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono ... MotoGP, 0 punti e (forse) infortunio: Portimao da dimenticare per Fernandez ma il tempo è tiranno e l'Argentina è già dietro l'angolo: una nuova occasione di riscatto o un altro weekend di sofferenza, per un Fernandez che deve rapidamente dare una svolta alla sua storia in ...