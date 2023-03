Moto: appello Honda contro la modifica della penalità a Marquez (Di mercoledì 29 marzo 2023) Honda HRC ha deciso di ricorrere davanti alla Commissione d'appello della Fim contro la modalità con cui è stata applicata la sanzione a Marc Marquez, responsabile dell'incidente che ha coinvolto ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023)HRC ha deciso di ricorrere davanti alla Commissione d'Fimla modalità con cui è stata applicata la sanzione a Marc, responsabile dell'incidente che ha coinvolto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Omicidio Willy: processo d’Appello al via domani a Roma** - - TucciaRina : @TMassimo6 @ladyonorato Vorrei dire la mia su questo tuo appello e spero di non essere fraintesa. La mobilitazione… - TV7Benevento : L'appello del Nobel Parisi: 'Nelle scuole più laboratori scientifici' - - sportli26181512 : Aprilia RNF in MotoGP, la nuova moto di Oliveira e R. Fernandez. FOTO: All'appello mancava solo un ultimo team a sv… -