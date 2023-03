Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloFoa : La #Russia vuole 'usare lo yuan nei pagamenti con Paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina'. Lo ha detto… - globalistIT : - lautarismo1981 : @Favollo2 @Agenzia_Ansa nessuno vuole marciare su Mosca o innalzare la bandiera ucraina sul Cremlino, vincere signi… - Gianl1974 : ?? Kyiv vuole rovesciare la leadership della Bielorussia - Ministero degli Esteri russo 'Mosca non esclude la possi… - FilippoCarmigna : La Cina vuole sfilarsi dalla Russia. La versione di Sisci -

...cercando di far risaltare le sue differenze di approccio e di condizioni rispetto a Pechino e. L'AFRICA NONSCHIERARSI Intervistato da Bloomberg , Jito Kayumba - è l'assistente speciale ...Daparole bellicose. Non solo la Russia nonrestituire i territori illegalmente occupat i ma pretende la smilitarizzazione dell' Ucraina e un governo amico di Putin e non dell'Unione europea. ...... si è schiantato in un'area chiamata Nuova, "vicino ai binari della ferrovia nel villaggio di ... il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dice: 'Nessun'altra nazionela pace più dell'...

Mosca vuole solo la guerra: “Fino alla smilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina” Globalist.it

(Sky Tg24 ) Ne parlano anche altri giornali Mosca contro la Germania ... dopo che Der Spiegel ha riportato la notizia secondo cui il governo tedesco vuole moltiplicare la spesa per gli aiuti militari ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...