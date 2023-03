Mosca, Usa si gingillano con idea tribunale contro Russia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov ha deriso oggi l'annuncio degli Usa che intendono sostenere l'idea di creare un tribunale speciale per perseguire la Russia per il "crimine di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov ha deriso oggi l'annuncio degli Usa che intendono sostenere l'di creare unspeciale per perseguire laper il "crimine di ...

