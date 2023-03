Morto Carmine Tascone | Napoli e il calcio campano in lutto | Famose le frasi su De Laurentiis e Giuntoli

(Di mercoledì 29 marzo 2023) E’ scomparso a 86 anni, dopo una lunga malattia, l’ex allenatore e talent scouttutto ilin. Ilè inper la scomparsa di, ex allenatore e talent scout,a 86 anni dopo una lunga malattia., dopo aver fatto carriera come attaccante, aveva dedicato la sua vita al, diventando un allenatore molto apprezzato in molte squadre campane e, successivamente, uno dei più importanti talent scout del panorama calcistico italiano. A lui si devono le scoperte di grandi calciatori come Bruscolotti, Ferrara, Cannavaro e D’Ambrosio, giocatore dell’Inter e già convocato in Nazionale. Proprio ...

Da giocatore e da allenatore ha lasciato il segno in Campania e non solo maTascone,oggi a 86 anni, era diventato un personaggio di caratura nazionale per la sua attività successiva, quella di talent scout che esercitò sia in club (come a Parma) sia con le sue ...Ultime notizie - Una triste notizia ha sconvolto il calcio campano: all'età di 86 anni èTascone . Figura di riferimento per tutti i giovani talenti del territorio, è stato allenatore e scopritore di diversi talenti calcistici.Tascone Con la sua Damiano ...

Calcio campano in lutto. E' scomparso a 86 anni, dopo una lunga malattia, l'ex allenatore e talent scout Carmine Tascone. Dopo essere stato un brillante attaccante, si era dedicato giovanissimo alla ...Da giocatore e da allenatore ha lasciato il segno in Campania e non solo ma Carmine Tascone, morto oggi a 86 anni, era diventato un personaggio di caratura nazionale per la sua attività successiva, ...