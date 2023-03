Morto a 24 anni nell' incidente | ' Addio Tommaso | sei un campione' Il dolore degli amici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? È morto Gianni Minà, se ne va un pezzo di storia del giornalismo italiano - RaiNews : Era nato a Torino il 17 maggio 1938, ha iniziato la carriera da giornalista nel 1959 a 'Tuttosport' (di cui fu poi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Morto Gianni Minà, aveva 84 anni. #ANSA - deca_hemmyblack : @CeciaS1 @frasimaidette Mia nonna andata in pensione a 41 anni è morta quest’anno a gennaio a 87. Lei aveva lavorat… - Prestigiacomol2 : RT @lvogruppo: ??Angeli del Covid sotto choc, è morto improvvisamente a seguito di un malore fatale il medico vaccinatore Antonino Dessì, 63… -

Gli ex compagni di Tommaso Lisetti al Sansepolcro: 'Era la vera anima dello spogliatoio'. Giovedì il funerale del giovanein un incidenteUn altro uomo che vive nello stabile, di 51, ha riportato ustioni non gravi alle mani e ai piedi; è rimasto leggermente intossicato ed è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli. Praticamente ...... in maniera speciale da parte del benemerito Vincenzo Cencioni, che per moltie con pochi ... formata dalla Bara del Cristoportata a spalla da quattro figuranti, preceduta dalla Banda ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un altro uomo che vive nello stabile, 51 anni, ha riportato ustioni non gravi alle mani e ai piedi: leggermente intossicato, è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli. Praticamente illeso un terzo ...