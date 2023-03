Morte Stefano Dal Corso, la famiglia: “Mio fratello non si è suicidato. Vogliamo l’autopsia per sapere la verità” (Di mercoledì 29 marzo 2023) . La Morte di Stefano, detenuto morto nel carcere di Oristano per un presunto suicidio, vede duplici analogie con il caso di Stefano Cucchi. Non è un caso che stamattina, in una conferenza stampa presso il Senato della Repubblica, la sorella e senatrice Ilaria Cucchi abbia chiesto verità sulla Morte di Dal Corso. Infatti, sul decesso del ragazzo sono molteplici i misteri. Infitti soprattutto dalle risposte dello Stato, che nega l’autopsia per chiarire le dinamiche della Morte del detenuto. L’appello della famiglia: “Vogliamo la verità sulla Morte di Stefano Dal Corso” Infatti, al momento Dal Corso sarebbe morto per rottura dell’osso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Ladi, detenuto morto nel carcere di Oristano per un presunto suicidio, vede duplici analogie con il caso diCucchi. Non è un caso che stamattina, in una conferenza stampa presso il Senato della Repubblica, la sorella e senatrice Ilaria Cucchi abbia chiestosulladi Dal. Infatti, sul decesso del ragazzo sono molteplici i misteri. Infitti soprattutto dalle risposte dello Stato, che negaper chiarire le dinamiche delladel detenuto. L’appello della: “lasulladiDal” Infatti, al momento Dalsarebbe morto per rottura dell’osso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Morte Stefano Dal Corso, la famiglia: “Mio fratello non si è suicidato. Vogliamo l’autopsia per sapere la verità” - nonnachicca58 : RT @valeriorenzi: Le parole di Ilaria oggi sono state da brividi: “Vi ricorda qualcosa questo momento? Qui in questa stessa aula 13 anni f… - Stefano_Re : RT @intuslegens: I vertici di #AIFA, dopo aver appreso che i vaccini erano pericolosi, decidevano di nascondere tale dato affinché gli ital… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Oggi la conferenza stampa in Senato della famiglia di Stefano Dal Corso con Ilaria Cucchi, per chiedere chiarezza sulla morte… - Petartrzz : RT @valeriorenzi: Le parole di Ilaria oggi sono state da brividi: “Vi ricorda qualcosa questo momento? Qui in questa stessa aula 13 anni f… -