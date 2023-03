Monza: contro bullismo, dipendenze e stalking iniziativa carabinieri in scuole (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milano, 29 mar. (Adnkronos) – Studenti della provincia di Monza e Brianza a ‘scuola di legalità’ con i carabinieri della compagnia di Vimercate. I rappresentanti dell’Arma, come ogni anno, si sono recati presso gli istituti scolastici secondari, di primo e secondo grado, per parlare ai giovani di sicurezza informatica, bullismo, dipendenze droga ed alcool, cyberbullismo, stalking. Coinvolte circa 90 classi con incontri singoli di 1 ora e mezza ciascuno, con circa 1800 studenti seduti tra i banchi, di cui 1000 delle scuole medie e i restanti di istruzione superiore.Ad oggi, il comandante della compagnia di Vimercate, Mario Amengoni, accompagnato dai comandanti delle stazioni dipendenti di Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio e Concorezzo, ha incontrato i ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milano, 29 mar. (Adnkronos) – Studenti della provincia die Brianza a ‘scuola di legalità’ con idella compagnia di Vimercate. I rappresentanti dell’Arma, come ogni anno, si sono recati presso gli istituti scolastici secondari, di primo e secondo grado, per parlare ai giovani di sicurezza informatica,droga ed alcool, cyber. Coinvolte circa 90 classi con incontri singoli di 1 ora e mezza ciascuno, con circa 1800 studenti seduti tra i banchi, di cui 1000 dellemedie e i restanti di istruzione superiore.Ad oggi, il comandante della compagnia di Vimercate, Mario Amengoni, accompagnato dai comandanti delle stazioni dipendenti di Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio e Concorezzo, ha incontrato i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jack_Stradamus : @FBiasin Conoscendo la mia inter Vinciamo e pareggiamo contro il benfica Vinciamo contro Lazio e fiorentina Perd… - LucaColucci1 : RT @USCremonese: Sono ancora in vendita online le maglie celebrative preparate per la sfida contro il Monza e il materiale dedicato della c… - LazioNews_24 : D’Aversa: «Contro il Monza per la Lazio sarà un match complicato» - ExCalabrismo : Però a Pioli bisognava chiedere scusa per aver vinto sculando a Monza contro una neopromossa dopo aver preso schiaf… - luragiuseppe : RT @lucabattanta: Uomo entra in chiesa durante la messa, impreca contro le statue dei Santi e si spoglia È successo a Monza durante la mess… -