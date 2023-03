Molto parafascista Furio Colombo contro Meloni alla festa dell' Aeronautica

(Di mercoledì 29 marzo 2023)accosta le morti in marepresenza del premier al centenario. Poi l'attacco fazioso: "Sciocchezzacelebrare la leader sull'aereo da caccia"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ancheno56249324 : SEMPLICEMENTE DA IGNORARE!!! -

'È più di una sciocchezza,, quella di fotografare il leader sull'aereo', dichiara Colombo senza colpo ferire, Frase che provoca un sussulto alla conduttrice: 'Ma erano i 100 anni ...... per citare alcuni dei più "in vista", hannoinsistito sui pericoli di "fascistizzazione" ... una propaganda di stato che spinge verso una mobilitazione totale di stampoma che al ......uccisi perché avevano fermato un camion carico di armi destinato all'organizzazione... In quella audizione Giovanni Impastato sostenne che Peppino aveva mostratointeresse alla strage ...

"Molto parafascista". Furio Colombo contro Meloni alla festa dell ... ilGiornale.it

"È più di una sciocchezza, molto parafascista, quella di fotografare il leader sull'aereo", dichiara Colombo senza colpo ferire, Frase che provoca un sussulto alla conduttrice: "Ma erano i 100 anni ...