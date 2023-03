Mitsubishi - Moonstone | la concept per l' off-road sviluppata dallo IED di Torino

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Lae lo IED dihanno presentato un progetto sviluppato dagli studenti del Master in Transportation Design: si tratta della, un prototipo di crossover elettrica nata come progetto di tesi di 17 studenti. Elettrica per l'off-. Il progetto è nato per rielaborare gli stilemi del marchio e creare un modello che possa combinare la robustezza e la mobilità in fuoristrada con le esigenze aerodinamiche del powertrain elettrico. Ogni studente ha sviluppato una propria proposta e tre sono state selezionate per dare vita al modello definitivo. Non sono stati forniti dati tecnici di sorta su potenza, coppia e autonomia. Nuovi stilemi per l'elettrica di domani. Le proporzioni sono inedite per una fuoristrada e prevedono due sole portiere, un montante posteriore molto pronunciato, il parabrezza e i ...

La Mitsubishi e lo IED di Torino hanno presentato un progetto sviluppato dagli studenti del Master in Transportation Design: si tratta della Moonstone, un prototipo di crossover elettrica nata come ...Moonstone è il concept-SUV che gli studenti del Master in Transportation Design dell'IED hanno realizzato per Mitsubishi Il nome è suggestivo: Moonstone, "Pietra Lunare", sembra in effetti proprio un ...