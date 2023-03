Mirabelli Pd | ' Il nuovo codice degli appalti di Salvini ci preoccupa e ci spaventa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - dianacomari : Preoccupa il nuovo Codice degli Appalti che consente di affidare oltre il 90% degli appalti pubblici senza bandi e… - ADM_assdemxmi : Mirabelli: “Nuovo codice ci preoccupa” - ADM_assdemxmi : Appalti: Mirabelli, 'nuovo codice ci preoccupa' - FMCROfficial : RT @FMCROfficial: @GioGalbu Mirabelli ne aveva sbagliati 10 su 11 avendo 250 milioni. Con 40 milioni invece Maldini doveva prendere il treq… -

L'Anac ha criticato ilcodice degli appalti varato dal governo Meloni e anche il Pd si è scagliato contro una misura ... È quanto dichiara il senatore del Pd Franco. 'Si lascia una ...Così su Facebook il senatore del Pd, Franco...di monitoraggio delle aree di sosta sulle strade lombarde sino alla necessità di reclutare... fa il contrario " attacca il senatore milanese Franco, vicepresidente del Gruppo PD al ...

Appalti: Mirabelli, 'nuovo codice ci preoccupa' Il Tirreno Il Tirreno

Così su Facebook il senatore del Pd, Franco Mirabelli. “Non serve né il bando né la gara per gli affidamenti sotto i 5 milioni dove con la procedura negoziata l’unico obbligo è invitare tra le 5 e le ...Mirabella Imbaccari. Venerdì 24 marzo è stato l’ultimo giorno di attività per la filiale di Banca Intesa in via Bellomia 1, nella principale piazza Vespri. I clienti erano stati avvisati tramite lette ...