Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RickyTR74 : @Fort71488686 @Zer0_NGO @VEParsi1 Ma almeno l'ha letto l'articolo? Il parere l'ha dato Mirabelli, presidente emerit… - pakostanzo : @Nick_Italy_ @VEParsi1 Secondo questa logica non dovremmo nemmeno avere un esercito. Stiamo inviando armi sul princ… -

Secondo Cesare, presidente emerito dellaCostituzionale, la decisione della Cassazione francese di negare l'estradizione di 10 ex brigatisti rossi all'Italia è scandalosa. In un'intervista al ...Secondo il presidente emerito dellacostituzionale Cesare, si tratta di un provvedimento che "tende a un rafforzamento del bipolarismo centrato sulla figura di leader" e che "contiene ...... Vincenzo Formisano (presidente della Banca Polpolare del Cassinate), Carlo Borgomeo (presidente della Fondazione Con il Sud), Cesare(presidente emerito dellaCostituzionale della ...

Mirabelli (Corte Costituzionale) contro la Francia: “Scandaloso negare l’estradizione dei brigatisti” Globalist.it

Middle placement Mobile «La Corte d’appello aveva giustificato il no all’estradizione dicendo che gli imputati non avevano avuto garanzie di difesa. Se la motivazione per la quale la Cassazione ...I giudici della Corte d’appello hanno depositato le motivazioni del verdetto emesso a novembre: si aprono i termini per andare in Cassazione ...