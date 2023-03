Minori | Picierno | ‘in Ue dibattito su figli famiglie arcobaleno in Italia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Al Parlamento europeo abbiamo appena approvato l’inserimento in agenda di unsulla situazione deiin Italia. Una questione urgente, che riguarda prima di tutto i diritti dei bambini. La nostra battaglia per i diritti civili non si ferma”. Così Pinadel Pd su twitter. L'articolo CalcioWeb.