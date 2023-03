Milano: truffa per finanziamenti Ue, sequestrati oltre 2 mln ad azienda vitivinicola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milano, 29 mar. (Adnkronos) - La procura regionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha eseguito un decreto di sequestro conservativo 'ante causam' di 2.085.810 euro, autorizzato dal presidente della sezione giurisdizionale, nei confronti di una azienda leader nel settore vitivinicolo destinataria di erogazioni pubbliche, di matrice unionale, per il finanziamento del progetto denominato 'Native Grapes Academy', finalizzato a rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e consentire un conseguente miglioramento della posizione economica dei prodotti agricoli di origine Ue attraverso azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei paesi terzi. Le risultanze dell'attività istruttoria, svolta in stretta sinergia e coordinamento con la procura europea e l'Olaf ed avvalendosi della collaborazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. (Adnkronos) - La procura regionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha eseguito un decreto di sequestro conservativo 'ante causam' di 2.085.810 euro, autorizzato dal presidente della sezione giurisdizionale, nei confronti di unaleader nel settore vitivinicolo destinataria di erogazioni pubbliche, di matrice unionale, per il finanziamento del progetto denominato 'Native Grapes Academy', finalizzato a rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e consentire un conseguente miglioramento della posizione economica dei prodotti agricoli di origine Ue attraverso azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei paesi terzi. Le risultanze dell'attività istruttoria, svolta in stretta sinergia e coordinamento con la procura europea e l'Olaf ed avvalendosi della collaborazione del ...

