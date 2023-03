Milano, per i 40 bambini del campo rom di Chiesa Rossa non c’è lo scuolabus: costretti a camminare per 2,5 km tra i campi (Di mercoledì 29 marzo 2023) “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L’articolo tre della Costituzione vale per tutti ma non per i circa quaranta bambini e ragazzi di etnia rom del campo regolare di Chiesa Rossa a Milano, uno dei quattro insediamenti autorizzati rimasti in città e non ancora sgomberati. La loro scuola, l’istituto comprensivo Arcadia si trova a circa 2,5 chilometri da casa ma per arrivarci, a differenza degli altri alunni milanesi non hanno un marciapiede e sono costretti ad attraversare i campi, d’inverno e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L’articolo tre della Costituzione vale per tutti ma non per i circa quarantae ragazzi di etnia rom delregolare di, uno dei quattro insediamenti autorizzati rimasti in città e non ancora sgomberati. La loro scuola, l’istituto comprensivo Arcadia si trova a circa 2,5 chilometri da casa ma per arrivarci, a differenza degli altri alunni milanesi non hanno un marciapiede e sonoad attraversare i, d’inverno e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ha fotografato lo scontrino emesso da un locale lungo il lago di Como. Ha pagato 20 euro per un caffè doppio e l’ac… - fattoquotidiano : Trojan, la Procura di Milano: “Sono essenziali per il contrasto all’evasione”. M5S: “Bufale della maggioranza sment… - you_trend : Nella provincia di Trieste l'85% della popolazione vive nel capoluogo. All'opposto, nel Sud Sardegna solo l’8% dell… - Marisa79564379 : RT @AlekosPrete: Assoluzione in Corte d’Appello a Milano per i tredici neonazisti di Veneto Fronte Skinhead che nel 2017 avevano fatto irru… - nicolaebasta : RT @PBerizzi: Neofascismo, i militanti del Veneto Fronte Skinhead assolti in appello per l'irruzione nell'associazione per i migranti. Ne s… -