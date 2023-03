(Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. (Adnkronos) - Una persona di 70 anni ha perso lain seguito all'di un appartamento in unain via Nicola D'Apulia, a. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate dall'appartamento al primo piano dell'edificio; all'interno è stata trovata una persona di 70 anni carbonizzata. I pompieri hanno lavorato fino alle 6.30 di questa mattina per domare l'e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Incendio in un appartamento a Milano, trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 70 anni - Matteo__Pedra : #Incendio in una palazzina a Milano in via Nicola D'Apulia - DarioToffolon : @Risorgiamo altamente infiammabile per altro! non dimentichiamo l'incendio dello scorso anno a Milano! hanno salvat… - IvanLeBon : @Angelharleydavi @lauraboldrini Sotterrata da almeno 3 anni, pensa che nel tribunale a Milano durante il lockdown è… - Milano_Tg24 : Incendio nel Varesotto, fiamme arrivano vicino alle abitazioni -

... un fermato a Roma FIAMME VICINO ALLE CASE Fotogallery -nel Varesotto, in fumo 12 ettari ... Roma imbiancata dalla grandine: traffico in tilt Le foto Fotogallery - Morte Diana: aal via ......4 anni - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow FIAMME VICINO ALLE CASE Fotogallery -... Roma imbiancata dalla grandine: traffico in tilt Le foto Fotogallery - Morte Diana: aal via ...Diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Varese, Luino, Saronno e altri comandi della zona sono impegnate dalla notte per spegnere l', che è arrivato a lambire le abitazioni. Al ...

Milano: incendio in una palazzina, 70enne perde la vita Il Tirreno

Milano, 29 mar. (Adnkronos) – Una persona di 70 anni ha perso la vita in seguito all’incendio di un appartamento in una palazzina in via Nicola D’Apulia, a Milano. L’allarme è scattato poco prima ...Il corpo carbonizzato di un uomo di 70 anni è stato trovato nella tarda serata di ieri in un appartamento andato in fiamme, per cause ancora da accertare, al primo piano di uno stabile di tre piani in ...