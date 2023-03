Milano, dipendente Atm interviene per difendere una donna dal compagno violento: picchiato, viene portato al pronto soccorso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel pomeriggio di lunedì 27 marzo si è verificata l’ennesima aggressione a un dipendente Atm, l’azienda di trasporti di Milano. Il lavoratore, un 34enne, era intervenuto in difesa di una donna durante una lite con l’uomo che la accompagnava. Secondo quanto riportato da Il Giorno, la vicenda è avvenuto alla fermata Garibaldi della metropolitana lilla in direzione Bignami. L’agente di stazione ha visto dal monitor di servizio quello che stava accadendo lungo la banchina ed è intervenuto nei confronti dell’uomo, furente verso quella che era molto probabilmente la sua compagna. Quest’ultimo ha reagito colpendo il dipendente Atm con un paio di pugni in faccia e allontanandosi insieme alla stessa donna verso cui si stava scagliando poco prima. Il dipendente aggredito è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel pomeriggio di lunedì 27 marzo si è verificata l’ennesima aggressione a unAtm, l’azienda di trasporti di. Il lavoratore, un 34enne, era intervenuto in difesa di unadurante una lite con l’uomo che la accompagnava. Secondo quanto rida Il Giorno, la vicenda è avvenuto alla fermata Garibaldi della metropolitana lilla in direzione Bignami. L’agente di stazione ha visto dal monitor di servizio quello che stava accadendo lungo la banchina ed è intervenuto nei confronti dell’uomo, furente verso quella che era molto probabilmente la sua compagna. Quest’ultimo ha reagito colpendo ilAtm con un paio di pugni in faccia e allontanandosi insieme alla stessaverso cui si stava scagliando poco prima. Ilaggredito è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marinamas : RT @fattoquotidiano: Milano, dipendente Atm interviene per difendere una donna dal compagno violento: picchiato, viene portato al pronto so… - fattoquotidiano : Milano, dipendente Atm interviene per difendere una donna dal compagno violento: picchiato, viene portato al pronto… - AlbiDiaco : @brunkkk @SalviGianni Si certo pensionati minimi con quale eredità alle spalle? Perchè a Milano con 800€ al mese no… - 14C800 : @Roma mai una pratica era ferma da 6 mesi. Fino a Roma son dovuto venire, in sede. Se ero di Milano come cazzo si f… - Agimegitalia : #Rapina in una sala #slot di Milano, accoltella la dipendente e porta via 1.000 euro #28marzo -