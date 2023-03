Milan, Vieri: “Serve la proprietà. In Champions contro il Napoli…” (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'ex calciatore, Christian Vieri, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole sul Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'ex calciatore, Christian, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole sul

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, #Vieri: 'Serve la proprietà. In #Champions contro il #Napoli...' #SempreMilan - gattusismo__ : @simojo98 @DavidBasco86 @saIva___ Appunto. Non sto dicendo che è vero che il milan spende di più in assoluto, ma ch… - simojo98 : @gattusismo__ @DavidBasco86 @saIva___ Vieri non capisce nulla di bilanci etc, ma dire che il Milan spende più delle… - Rossonero__1899 : RT @theMilanZone_: ??#Vieri: '#Maldini e #Massara sono due fenomeni, anche perché il #Milan non spende niente. Ma la proprietà ora deve veni… - AzukMilanista : RT @theMilanZone_: ??#Vieri: '#Maldini e #Massara sono due fenomeni, anche perché il #Milan non spende niente. Ma la proprietà ora deve veni… -